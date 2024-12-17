"العكيد" يفجر مفاجآت.. لماذا غادر سوريا؟

نيوز – فني

فجر الفنان السوري سامر الملقب بـ"العكيد"، الكثير من المفاجآت عن علاقة الفنانين السوريين بنظام الرئيس السابق بشار قبل سقوطه، وعن حياتهم التعسفية تحت وطأة النظام السابق، ما أدى إلى سجنهم وتعذيبهم وتكميم أفواههم.

وأوضح الفنان السوري عبر لقاء تلفزيوني، أنه "قام بمغادرة عقب إندلاع شرار الأحداث عام 2011"، مؤكداً على "تعرضه للكثير من المضايقات اليومية المستمرة والتهديدات المباشرة من قبل مسؤولين بالنظام السوري السابق، أدت إلى قرار مغادرة البلاد عام 2011".

هذا وأكد على وقوفه ودعمه للثورة السورية منذ بدايتها في "صمت"، خوفاً من التعرض هو أو أسرته من قبل النظام السابق، كما فجر مفاجأة بالحديث عن خطف نجله من قبل التابع للنظام السوري السابق، بسبب عدم مشاركته بمسيرة مؤيدة لبشار .

ولفت الفنان سامر النظر إلى أن "النظام السوري السابق شدد الخناق على جميع الفنانين السوريين، وأجبرهم على تنفيذ أوامره، مستخدماً عائلاتهم كوسيلة للضغط عليهم".

وبين الفنان سامر في حديثه أن "عدداً كبيراً من الفنانين السوريين ماتوا قهراً بسبب مواقفهم المعارضة للنظام السوري".

وذكر الكثير من الأسماء الفنية بينهم الفنان زكي كورديللو ونجله، وقال إن "الفنانة مي سكاف تعرضت للاعتداء والضرب بعنف من قبل ضابط في أثناء مشاركتها بمظاهرة؛ ما أفقدها الذاكرة لدقائق طويلة على أن عادت إليها".

كما ذكر اسم الفنانة سمر كوكش، وقال إنها "قضت خمس سنوات خلف القضبان بسجون في سوريا، بتهمة الإرهاب بعدما قامت بكتابة منشور عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت فيه بإطلاق سراح المعتقلين".