وفاة الممثلة الإسبانية الشهيرة ماريسا باريديس

نيوز – فني

أعلنت أكاديمية السينما وفاة الممثلة ماريسا باريديس، إحدى أبرز نجمات السينما الإسبانية، عن عمر ناهز 78 عامًا.

واشتهرت باريديس بلقب "فتاة ألمودوفار" بفضل تعاونها الطويل مع المخرج الشهير بيدرو ألمودوفار.

بدأت باريديس التمثيل في سن الرابعة عشرة، وظهرت في أكثر من 75 فيلمًا، من أبرزها "كل شيء عن والدتي"، "زهرة سري"، و"الكعب العالي". وشهدت مسيرتها قفزة دولية بعد دورها في فيلم Dark Habits عام 1983، الذي كان أول تعاون لها مع ألمودوفار. ومنحتها السينما جوائز عديدة، منها جويا الفخرية عام 2018، تكريمًا لمسيرتها الفنية الحافلة. كما ظهرت في أفلام عالمية مثل Life is Beautiful للمخرج روبرتو بينيني، وThe Devil’s Backbone للمخرج جييرمو ديل تورو.

إلى جانب مسيرتها الفنية، شغلت باريديس منصب رئيسة أكاديمية السينما بين عامي 2000 و2003، ما عزز مكانتها كأحد رموز السينما .

وفي تعليق لها، أشادت أكاديمية السينما عبر منصتها الاجتماعية بإرث باريديس، قائلة: "فقدت السينما إحدى أبرز ممثلاتها التي أبهرت الجمهور بأكثر من 75 دورًا على الشاشة الكبيرة".