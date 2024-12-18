نقابة الفنانين السورية تعيد 100 نجم فصلوا إبان حكم الأسد (صورة)

وجاء في البيان الصادر عن نقيب الفنانين غازي: ".. بعد الاطلاع على جلسات مجلس الفنانين العائدة لعام 2015 وما يليها والمتضمنة فصل العديد من الفنانين لأسباب مالية وغيرها إن وجدت:يقرر ما يلي:مادة 1: يعاد قيد كافة الزملاء والزميلات المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولا.مادة 2: يطلب من كافة فروع الفنانين إعداد قوائم الفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فروعه.مادة 3: لا تعتبر سنوات الفصل من السجل مدة مفقودة وتعتبر من المدة المؤهلة للتقاعد.مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه".