فنانة تتعرض للاختناق بسبب "فص ثوم".. ما القصة؟

كتبت تفاصيل الواقعة قائلة: "مش عارفه اخترت الصوره دي عشان أعبر عن حصلي النهاردة صحيح الموضوع ممكن يكون بسيط، ومش بسيط بالنسبه للطائرات ظهرت في سماء التي تطير بدون طيار ( الدورنز) وأن فيه أكوان وعالم تاني موجودين".وواصلت حديثها: "حكايتي بسيطة بالنسبه للأحداث دي، ولكنها بتقولي وبتقولنا (إن بين طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال)، أنا من أيام قالتلي بتساعدني في البيت يا مدام ما تخدي كل يوم واحده توم على الريق تقوي المناعة وأنا سمعت الكلام وبقالي يومين بعمل كده".وتابعت حديثها: "النهاردة التومة كانت كبيرة فقسمتها نصين وبلعت نص وهنا الموضوع فجأه لقيت نص التومة دي وقفت ما بين الحلق والبلعوم، وشربت قزازه ميه عشان تنزل مافيش فايدة، فضلت راحه جايه مش عارفه أنزلها إزاي، وشربت حاجة سخنة مرة واتنين وأحاول أبلعها وهي رافضه انزعجت وخاصه إني لوحدي وبقيت مش عارفة أعمل إيه لأن مكانها حاسه فيه بألم وشبه خنقة بس مش خنقة، وكده لمدة أكتر من نص ساعه".وواصلت القصة: "تأملت الموقف وقلت سبحانك ربي أنت أعيطتنا نعم كتيرة ولا ندركها إلا في الوقت الصعب.. المهم إني فجأه أحسست إني عايزه أرجع في بطني مع إنها معلقه فوق ومانزلتش في المعدة، وفعلا محاولات تقيأ ولكن ما بيحصلش أثناء هذه المحاولات تحركت من مكانها ونزلت في معدتي، قلت الحمد لله شكرا يارب".