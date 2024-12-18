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فنانة تتعرض للاختناق بسبب "فص ثوم".. ما القصة؟
فن وثقافة
2024-12-18 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
كشفت الممثلة المصرية المعتزلة شهيرة، عبر حسابها الشخصي في موقع "فيسبوك" عن تعرضها لحالة اختناق اثناء ابتلاع فص ثوم.
كتبت
شهيرة
تفاصيل الواقعة قائلة: "مش عارفه اخترت الصوره دي عشان أعبر عن
اللي
حصلي النهاردة صحيح الموضوع ممكن يكون بسيط، ومش بسيط بالنسبه للطائرات
اللي
ظهرت في سماء
أمريكا
التي تطير بدون طيار ( الدورنز) وأن فيه أكوان وعالم تاني موجودين".
وواصلت
شهيرة
حديثها: "حكايتي بسيطة بالنسبه للأحداث دي، ولكنها بتقولي وبتقولنا
كلنا
(إن بين طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال)، أنا من أيام قالتلي
اللي
بتساعدني في البيت يا مدام ما تخدي كل يوم واحده توم على الريق تقوي المناعة وأنا سمعت الكلام وبقالي يومين بعمل كده".
وتابعت
شهيرة
حديثها: "النهاردة التومة كانت كبيرة فقسمتها نصين وبلعت نص وهنا الموضوع فجأه لقيت نص التومة دي وقفت ما بين الحلق والبلعوم، وشربت قزازه ميه عشان تنزل مافيش فايدة، فضلت راحه جايه مش عارفه أنزلها إزاي، وشربت حاجة سخنة مرة واتنين وأحاول أبلعها وهي رافضه انزعجت وخاصه إني لوحدي وبقيت مش عارفة أعمل إيه لأن مكانها حاسه فيه بألم وشبه خنقة بس مش خنقة، وكده لمدة أكتر من نص ساعه".
وواصلت
شهيرة
القصة: "تأملت الموقف وقلت سبحانك ربي أنت أعيطتنا نعم كتيرة ولا ندركها إلا في الوقت الصعب.. المهم إني فجأه أحسست إني عايزه أرجع
اللي
في بطني مع إنها معلقه فوق ومانزلتش في المعدة، وفعلا محاولات تقيأ ولكن ما بيحصلش أثناء هذه المحاولات تحركت من مكانها ونزلت في معدتي، قلت الحمد لله شكرا يارب".
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