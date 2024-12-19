طارق العريان يكشف اللقاء الأول مع زوجته نيكول سعفان

وقال العريان أثناء حلوله مع سعفان ضيفي الفنانة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"، إن البداية كانت مصادفة حين زارت موقع تصوير أحد أعماله، قبل عودتها إلى أستراليا، من دون أن يترك لديها أي أثر أو انطباع، على عكس ما فعلت هي داخله.وأكّد أنه حصل بعد فترة على رقم هاتفها من صديق مشترك، بعد أن تغيّرت "ظروفه"، فبدأ التواصل معها بحجة عرض التمثيل عليها، لكنها عارضت الفكرة، ما أوصله إلى طريق مسدود.وأوضح الثنائي أن سعفان المولودة من أم مصرية، زارت القاهرة حيث يقيم أقاربها لفترة موقتة، لتبحث مدى إمكانية استقرارها في مصر، حيث نشأت صداقة، إلى أن كشف العريان عن إعجابه بها، فبادلته الاهتمام، بعدما كان جلّ ظنها بأنه لا يسعى إلّا إلى الصداقة معها.وفي محور آخر من الحلقة، كشف العريان أن النجم عمرو دياب طلب منه تصوير أغنية "ورجعنا من السفر" عام 1995، من بطولة مواطنه النجم الراحل أحمد زكي الذي وافق في بداية الأمر، قبل تبديل رأيه، مؤكّداً معارضته التمثيل في أي فيديو كليب.