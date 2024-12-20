بعد التصريحات المثيرة.. مقربون يكشفون حقيقة عودة عادل امام الى الفن

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
05:00 AM
الى
05:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وفد أمريكي يستعد للقاء الجولاني في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-510223-638702780230922350.jpg
بعد التصريحات المثيرة.. مقربون يكشفون حقيقة عودة عادل امام الى الفن
فن وثقافة
2024-12-20 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العربية
909 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
على مدار الأشهر الماضية أطلق المخرج رامي إمام، نجل الفنان الكبير
عادل
إمام، بتصريحات عدة حول
عودة
والده إلى الشاشة من جديد وحقيقة اعتزاله الفن، ما أحدث حالة من الجدل والارباك بين محبي "الزعيم"
ففي شهر يناير المنصرم حضر رامي أحد الاحتفالات الفنية خارج مصر، وبسؤاله عن أخبار والده، أكد أنه اكتفى بما قدمه من أعمال فنية، ويعيش حالياً حياة هادئة مع أحفاده وأفراد عائلته.
لكنه خرج منذ أيام قليلة وأطلق تصريحات مغايرة تماما، حيث أوضح أن والده مستعد لتقدم عمل فني جديد إذا وجد دوراً وسيناريو مختلفين عما قدمه سابقا.
اعتزال بشكل نهائي
في حين كشفت إحدى صديقات الفنان الكبير أنه لن يعود للوقوف أمام الكاميرا من جديد، خاصة أنه قرر بشكل قاطع منذ أربعة أعوام ماضية الإبتعاد عن الفن، نظراً لظروفه
الصحية
التي لم تعد تساعده على الوقوف لساعات.
كما أضافت أن المقربين من
عادل
إمام يعلمون ذلك جيداً، لكن لم يتم إعلانه بشكل صريح أو رسمي. وأردفت قائلة: "عندما كان يصور آخر أعماله الدرامية "فلانتينو"، الذي عرض في رمضان عام 2020، شعر بإجهاد كبير حتى أن فريق العمل أشفق عليه نظراً لصعوبة التصوير، الذي كان يمتد حتى 18 ساعة متواصلة، حينها قرر أن يكون هذا المسلسل آخر أعماله".
محاولات لإعادة الزعيم للأضواء
وتابعت أنه كانت هناك محاولات من المنتج "عصام إمام"، الشقيق الأصغر للزعيم في إعادته مرة أخرى للأضواء وللساحة الفنية من خلال فيلم سينمائي يكون من إنتاجه، ويشاركه بطولته نجله الفنان محمد لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، بالرغم من أن المشروع بأكمله كان جاهزا لبدء تصويره.
وأوضحت أن الفنان القدير أكد لشقيقه أن الأمر سيكون صعباً للغاية، معتبرا أنه اكتفى بما قدمه للسينما وللدراما التليفزيونية والمسرح من أعمال شهيرة ستعيش لسنوات وسنوات، وأنه يرغب حاليا في الإستمتاع بأوقاته بعيداً عن ضغوط العمل والتصوير.
اعتزال إضطراري
إلى ذلك، أكد مصدر آخر أنعادل إمام لم يكن في نيته الإعتزال بشكله المعروف، لذلك لم يصرح بشكل واضح أنه اعتزل الفن، خاصة أنه الشئ الذي عاش من أجله طيلة حياته، لكن جاء عليه الوقت الذي أصبح لا يقوى على ممارسة معشوقه الأول، كما أنه كان يعيش في صراع بسيط بين تحمل مشقة التصوير والإستمرار في تقديم أعمال فنية، وبين الحصول على الراحة والإستمتاع مع أحفاده الذين يسيطرون على قلبه، ليختار بعدها الأمر الثاني ويبتعد عن الساحة الفنية.
كما اعتبر ان تصريحات رامي إمام قد تبدو متناقضة ومتضاربة، لكنه اضطر لذلك على ضوء الشائعات حول إصابة والده بأمراض الشيخوخة، وخطورة حالته الصحية، فحاول أن يوضح بشكل غير مباشر أنه بخير لا اكثر
وختم مشددا على أن الحقيقة تكم في أن "الزعيم" ترك الفن مضطراً ولن يعود.
مسيرة فنية لـ"60 عاما"
يذكر أن
عادل
إمام من أشهر فناني
مصر
والعالم العربي، حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والمسرحية والدرامية الناجحة خلال مسيرة فنية إمتدت لقرابة 60 عاما.
ومن أهم أعماله مسرحيات "الزعيم" و"شاهد ماشفش حاجة"، والواد سيد الشغال" و"بودي جارد"، وأفلام "الإرهاب والكباب"، و"المنسي"، "واللعب مع الكبار"، و"طيور الظلام"، "البحث عن فضيحة"، بالإضافة إلى باقة من المسلسلات الدرامية الناجحة من بينها "دموع في عيون وقحة"، "فرقة ناجي عطا الله"، "عوالم خفية".
أما آخر أعماله فكان مسلسل "فلانتينو".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مقربون يكشفون حقيقة
عودة عادل امام الى الفن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المالية تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن رواتب الموظفين
محليات
33.52%
12:17 | 2024-12-18
المالية تصدر توضيحاً "مهماً" بشأن رواتب الموظفين
12:17 | 2024-12-18
الأنواء الجوية: ترقبوا ما بعد موجة البرد في العراق
محليات
32.21%
13:07 | 2024-12-18
الأنواء الجوية: ترقبوا ما بعد موجة البرد في العراق
13:07 | 2024-12-18
بدءاً من مساء اليوم.. امطار غزيرة لمدة يومين في العراق
أخبار الطقس
17.29%
10:37 | 2024-12-19
بدءاً من مساء اليوم.. امطار غزيرة لمدة يومين في العراق
10:37 | 2024-12-19
بيان من المالية حول الرواتب
محليات
16.99%
11:44 | 2024-12-18
بيان من المالية حول الرواتب
11:44 | 2024-12-18
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
الأكثر مشاهدة
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
علناً
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Celebrity
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
Morning Live
الواجبات المنزلية تعزيز للتعلم أم عبء إضافي - حلقة ١٨٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
ناس وناس
كربلاء شارع الجمهورية - الحلقة ١٧٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-19
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
بعد التحري
الظلام يعود مجددا .. الغاز الإيراني والبرد يفاقمان أزمة الكهرباء - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
من الأخير
القواصم تسقط العواصم.. ماذا بقي من مدن المحور؟ - حلقة ٥١ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-18
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
استديو Noon
اخذ المشورة والرأي 18-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
صباحكم أحلى مع سلمى
لقاء مع الدكتورة ايمان داوود أخصائيه الارشاد النفسي 18-12-2024 | 2024
02:30 | 2024-12-18
اخترنا لك
أرنولد شوارزنيجر يحتفل بعيد الميلاد بفيلم جديد
02:14 | 2024-12-20
بعد غياب 12 عاما.. فنان شهير يعود إلى سوريا (فيديو)
11:11 | 2024-12-19
طارق العريان يكشف اللقاء الأول مع زوجته نيكول سعفان
06:49 | 2024-12-19
بسبب قُبلة.. (فيديو) يكشف إحراج ناهد السباعي لحورية فرغلي
04:54 | 2024-12-19
ما سبب غياب نجوى فؤاد عن الساحة الفنية.. اليكم التفاصيل
13:15 | 2024-12-18
فنانة تتعرض للاختناق بسبب "فص ثوم".. ما القصة؟
12:01 | 2024-12-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
توقعات
على السومرية
تابعها الآن
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.