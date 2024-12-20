بعد التصريحات المثيرة.. مقربون يكشفون حقيقة عودة عادل امام الى الفن

ففي شهر يناير المنصرم حضر رامي أحد الاحتفالات الفنية خارج مصر، وبسؤاله عن أخبار والده، أكد أنه اكتفى بما قدمه من أعمال فنية، ويعيش حالياً حياة هادئة مع أحفاده وأفراد عائلته.لكنه خرج منذ أيام قليلة وأطلق تصريحات مغايرة تماما، حيث أوضح أن والده مستعد لتقدم عمل فني جديد إذا وجد دوراً وسيناريو مختلفين عما قدمه سابقا.في حين كشفت إحدى صديقات الفنان الكبير أنه لن يعود للوقوف أمام الكاميرا من جديد، خاصة أنه قرر بشكل قاطع منذ أربعة أعوام ماضية الإبتعاد عن الفن، نظراً لظروفه التي لم تعد تساعده على الوقوف لساعات.كما أضافت أن المقربين من إمام يعلمون ذلك جيداً، لكن لم يتم إعلانه بشكل صريح أو رسمي. وأردفت قائلة: "عندما كان يصور آخر أعماله الدرامية "فلانتينو"، الذي عرض في رمضان عام 2020، شعر بإجهاد كبير حتى أن فريق العمل أشفق عليه نظراً لصعوبة التصوير، الذي كان يمتد حتى 18 ساعة متواصلة، حينها قرر أن يكون هذا المسلسل آخر أعماله".وتابعت أنه كانت هناك محاولات من المنتج "عصام إمام"، الشقيق الأصغر للزعيم في إعادته مرة أخرى للأضواء وللساحة الفنية من خلال فيلم سينمائي يكون من إنتاجه، ويشاركه بطولته نجله الفنان محمد لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، بالرغم من أن المشروع بأكمله كان جاهزا لبدء تصويره.وأوضحت أن الفنان القدير أكد لشقيقه أن الأمر سيكون صعباً للغاية، معتبرا أنه اكتفى بما قدمه للسينما وللدراما التليفزيونية والمسرح من أعمال شهيرة ستعيش لسنوات وسنوات، وأنه يرغب حاليا في الإستمتاع بأوقاته بعيداً عن ضغوط العمل والتصوير.إلى ذلك، أكد مصدر آخر أنعادل إمام لم يكن في نيته الإعتزال بشكله المعروف، لذلك لم يصرح بشكل واضح أنه اعتزل الفن، خاصة أنه الشئ الذي عاش من أجله طيلة حياته، لكن جاء عليه الوقت الذي أصبح لا يقوى على ممارسة معشوقه الأول، كما أنه كان يعيش في صراع بسيط بين تحمل مشقة التصوير والإستمرار في تقديم أعمال فنية، وبين الحصول على الراحة والإستمتاع مع أحفاده الذين يسيطرون على قلبه، ليختار بعدها الأمر الثاني ويبتعد عن الساحة الفنية.كما اعتبر ان تصريحات رامي إمام قد تبدو متناقضة ومتضاربة، لكنه اضطر لذلك على ضوء الشائعات حول إصابة والده بأمراض الشيخوخة، وخطورة حالته الصحية، فحاول أن يوضح بشكل غير مباشر أنه بخير لا اكثروختم مشددا على أن الحقيقة تكم في أن "الزعيم" ترك الفن مضطراً ولن يعود.يذكر أن إمام من أشهر فناني والعالم العربي، حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والمسرحية والدرامية الناجحة خلال مسيرة فنية إمتدت لقرابة 60 عاما.ومن أهم أعماله مسرحيات "الزعيم" و"شاهد ماشفش حاجة"، والواد سيد الشغال" و"بودي جارد"، وأفلام "الإرهاب والكباب"، و"المنسي"، "واللعب مع الكبار"، و"طيور الظلام"، "البحث عن فضيحة"، بالإضافة إلى باقة من المسلسلات الدرامية الناجحة من بينها "دموع في عيون وقحة"، "فرقة ناجي عطا الله"، "عوالم خفية".أما آخر أعماله فكان مسلسل "فلانتينو".