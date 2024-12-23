بعد طرده من منزله للشارع.. فنان مصري يستغيث

فقد قام مالك العقار بقطع جميع المرافق من مياه وكهرباء وغاز مما دفع السكان وعددهم 30 أسرة إلى مغادرة وحداتهم السكنية واللجوء إلى الشارع، مستغيثين بالجهات المعنية للتدخل وإنهاء معاناتهم.وقال الفنان صبحي خليل، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن العقار الذي يسكنه مع أُسرته وجيرانه يعاني صراعات قانونية ممتدة منذ أكثر من خمسين عامًا بين مالك الأرض والمقاول.وأشار إلى أن القرار المفاجئ بقطع المرافق صدر مساء أمس، ولم يتم إعلام أصحاب العقار به، قائلًا: "هدف مالك العقار هو إجبار السكان على مغادرة العمارة؛ ليستحوذ عليها بشكل كامل، والسكان معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تفاجؤوا بقطع الخدمات في وقت متأخر من الليل؛ ما تركهم دون مأوى أو وسائل حياة أساسية".وتابع صبحي خليل: الوضع الحالي دفع بالسكان للجلوس في الشارع أمام العقار، منتظرين تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لحل الأزمة، وأطلب إرجاء تنفيذ القرار لحين الجلسة القضائية المقبلة؛ خصوصًا أن العقار يقطن به عدد كبير من كبار السن.واختتم الفنان صبحي خليل: احنا في الشارع والمياه والكهرباء انقطعت.