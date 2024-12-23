دينا فؤاد تتصدر تريند.. اطلالة في مهرجان الأفضل

نيوز - فني

تصدر اسم النجمة تريند محرك البحث «جوجل» في مصر، وذلك بعد تألقها اللافت في فعاليات مهرجان الأفضل لعام 2024، حيث تم تكريمها على نجاحها في مسلسل «حق عرب» والذي تم عرضه رمضان الماضي، وقد جذبت إطلالتها المبهرة الأنظار، مما جعلها حديث السوشيال ميديا والجمهور على مدار الساعات الماضية.

وظهرت في المهرجان بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أحمر فاخر تميز بتفاصيله الراقية التي أضفت عليها سحرًا خاصًا، كما أكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر مميزة، مما جعلها تحتل مكانة بارزة بين نجمات المهرجان.

وقالت في تصريحات صحفية: "حاليًا أصور مشاهدي الداخلية بمسلسل باشا مع النجم بأحد في المقطم كما انتهيت منذ أيام من تصوير مشاهدي الخارجية بمنطقة دهشور".

وعلي جانب آخر أشارت أن .."سنة 2024 قد حملت العديد من السعادة لديها من خلال مسلسل حق عرب وحققت نجاحا ملفتا من خلال شخصية حنان الغرباوي، وكان نجاح ودور استثنائي".

واضافت انها "تعشق تقديم الأدوار المركبة الصعبة واشعر انني اقدم أكثر من شخصية مثل شخصية حنان الغرباوي بمسلسل حق عرب، كما انها تتمني أن تجسد سيرة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، والتي تعشقها، وتتمني التوفيق من خلال مشاركتها في مسلسل باشا مع الفنان شعبان، ومن المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وحاليًا أصور مشاهدي الداخلية بالمسلسل بأحد في المقطم كما انتهيت منذ أيام من تصوير مشاهدي الخارجية بمنطقة دهشور".

ومنذ مشاركتها في المهرجان، حققت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الإيجابية من قبل متابعيها ومحبّيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

كما تداول العديد من رواد الإنترنت صورها وفيديوهاتها من المهرجان، مما دفع اسمها ليصبح الأكثر بحثًا على جوجل في الساعات الأخيرة.

وتعتبر الجائزة التي حصلت عليها في مهرجان الأفضل تتويجًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالإنجازات، وقد أثبتت الفنانة من خلال هذا التكريم قدرتها على تقديم أدوار متنوعة ومتميزة، مما جعلها محط أنظار الجمهور والنقاد.

من جهة أخرى، تواصل النجمة تصوير مشاهدها في مسلسل باشا مع النجم الكبير شعبان، والعمل دراما صعيدية يدور في اطار تشويقي، وتقدم دور مفاجأة لجمهورها هذا العام.