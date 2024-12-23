انتقادات واسعة تطال راغب علامة.. ماذا قال عن السيد الشهيد نصر الله؟

نيوز – فني

تعرض الفنان الى موجة انتقادات واسعة اثر مقطع نشر على السوشال ميديا وهو يتصل بالفنان الخليجي عبد الله بالخير.

وجاء في الفيديو الذي تناقله ناشطون على التواصل الاجتماعي ان "عبد الله بالخير رحب خلال الاتصال الهاتفي براغب علامة الذي اكد في نهاية المقطع انه سيعود الى بيروت".

وذكر علامة لعبد الله بالاخير "بامكانكم القدوم الى لانه بعد ما في نصر الله".

فيما اعتبر الكثير من الناشطين ان "ذلك يعد استهزاء بالمقاومة، ودعوا علامة الى تقديم الاعتذار".