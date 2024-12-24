"آل علامة" يتبرؤون من راغب علامة

وذكر بيان لـ"آل علامة" تابعته نيوز "ندين الموقف الذي صدر عن الفنان بحقّ الله".وأكّد البيان دعم "آل علامة" للمقاومة وقيادتها، معلنين التبرؤ من راغب علامة".ودعا البيان "الى الوقوف بحزم أمام أيّ تطاول على رموز المقاومة".