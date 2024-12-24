بالفيديو.. حرق مدرسة تابعة لراغب علامة في بيروت

نيوز – محلي

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي، مقاطع لقيام اشخاص باحراق مدرسة تابعة للفنان راغب علامة في الضاحية الجنوبية من .

وبحسب الناشطين ان "المنفذين لعملية الاحراق هم من جمهور المقاومة".

وبحسب ظهر فيه الفنان الخليجي عبد الله بالخير وهو يهاتف الفنان راغب علامة حيث رحب بالخير بعلامة الذي اكد في نهاية المقطع انه سيعود الى .

ودعا علامة بالخير الى القدوم الى لانه "بعد ما في نصر الله".

فيما اعتبر الكثير من المواطنين ان "ذلك يعد استهزاء بالمقاومة، ودعوا علامة الى تقديم الاعتذار".

وتبرأت "آل علامة" ما صدر من الفنان راغب علامة بشان حديثه عن حسن نصر الله.

وذكر بيان لـ"آل علامة" تابعته نيوز "ندين الموقف الذي صدر عن الفنان راغب علامة بحقّ حسن نصر الله".





وأكّد البيان دعم "آل علامة" للمقاومة وقيادتها، معلنين التبرؤ من راغب علامة".

ودعا البيان "الى الوقوف بحزم أمام أيّ تطاول على رموز المقاومة".