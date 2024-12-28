اول تعليق لحمو بيكا بعد تأييد حبسه شهرين

ويأتي القرار بعد إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض والهروب من 3 أحكام قضائية تشمل التبديد ومخالفات الترخيص.في أول تعليق له بعد القرار، نشر منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك"، قال فيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله، لله الأمر من قبل ومن بعد"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.خلفية القضيةكانت ألقت القبض على وأحد زملائه بتهمة حيازة ساحين أبيضين، وتم اقتيادهما إلى قسم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.والجمهوريواجه بيكا انتقادات مستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء لأدائه أو لحياته الشخصية. كما تصدر التريند مؤخرًا بسبب صورة نشرها على "إنستغرام"، حيث عبر عن استيائه من التعليقات الساخرة بشأن مظهره، مذكرًا جمهوره بمعاناته مع مرض صحي يدفعه للرد على التنمر المتكرر.