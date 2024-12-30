هل ترك "عدوية" وصية فبل وفاته.. اليكم التفاصيل

وقال مدير أعمال نجل عدوية إن الراحل أوصى بدفنه بجوار زوجته، والمقابر أهداها عدوية قبل وفاته لأسرة زوجته، لذلك لم تكتب باسمه وكتبت باسم أهل زوجته.شيع جثمان الفنان الراحل أحمد عدوية، أحد أساطير الأغنية الشعبية، الإثنين، من حسين بالمعادي.حضر التشييع عدد من محبيه وأقاربه وأصدقائه، بالإضافة إلى عدد من الفنانين مثل كامل نقيب المهن الموسيقية، وعبدالباسط حمودة، وحسام حسني، وحلمي عبدالباقي.وظهرت على وجه نجله المطرب محمد عدوية وشقيقته علامات الحزن الشديد، كما حرص أحفاد الراحل على المشاركة في تشييع جثمان جدهم.ورحل أحمد عدوية عن عالمنا مساء الأحد عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.تميّز الراحل بكونه أحد أبرز الغناء في حقبة السبعينيات، حيث قدم عددًا كبيرًا من الأغنيات التي رسخت مكانته كأيقونة في قلوب الجمهور.في أيامه الأخيرة، تعرض الراحل لأزمة صحية شديدة، كما فُجع بوفاة زوجته التي أخفتها عائلته عنه حفاظًا على حالته النفسية، إلا أنهم أبلغوه قبل رحيله بفترة وجيزة.