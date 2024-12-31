انتهاء أزمة الطلاق بين براد بيت وأنجلينا جولي بعد 8 سنوات

وفقًا لمحامي انجلينا جولي، جيمس سيمون، تم توقيع اتفاقية الطلاق في 30 ديسمبر 2024. وأكد أن أنجلينا جولي ركزت خلال هذه الفترة على إيجاد السلام لعائلتها، مشيرًا إلى شعورها بالارتياح لإنهاء هذا الفصل من حياتها.وبدأت الخلافات عقب رحلة في سبتمبر 2016، حيث اتهمت جولي بيت بالإساءة لها ولأطفالهما، دون توجيه اتهامات قانونية له. وشملت النزاعات الحادة قضايا حضانة الأطفال: مادوكس، 23 عامًا، باكس، 21 عامًا، زهرة، 19 عامًا، شيلوه، 18 عامًا، والتوأم نوكس وفيفيان، 16 عامًا، بالإضافة إلى نزاع على ملكية Château Miraval، التركة البالغة قيمتها 164 مليون دولار.وفي 2022، رفع براد بيت دعوى قضائية ضد أنجلينا جولي لبيعها حصتها في المشروع دون موافقته، وردت جولي بدعوى مضادة تتهمه بالسعي للسيطرة الانتقامية. وخلال 2024، حقق كلا الطرفين تقدمًا قانونيًا؛ إذ أمر قاضٍ براد بيت بالكشف عن وثائق تدعم ادعاءات أنجلينا جولي، بينما حصل بيت على حكم قد يثبت وجود بشأن بيع الحصة.رغم التوصل لتسوية الطلاق، تستمر بعض القضايا المتعلقة بمصنع النبيذ. ومع ذلك، أكد مقربون من الطرفين ارتياحهما لإغلاق ملف الطلاق، وتركيزهما على بناء حياة مستقرة بعيدًا عن الأضواء.