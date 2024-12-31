طلبوا منه قلع "الجينز".. بطل شطرنج ينسحب من بطولة أمريكية بسبب ملابسه

وبحسب وسائل اعلام أمريكية، فإن ماجنوس كارلسن ، 34 عامًا، كان يتنافس في العالم للشطرنج الخاطف وبطولة العالم للشطرنج السريع التابعة للاتحاد الدولي للشطرنج، حيث يتنافس اللاعبون وفقًا لقواعد زمنية محددة، وسبق ان فاز كارلسن بالبطولتين في عامي 2022 و2023، وقد فاز ببطولة الشطرنج الخاطف سبع وبطولة الشطرنج السريع خمس في السنوات العشر الماضية.وبدأت فعاليات 2024 يوم الخميس الماضي، ووصل كارلسن إلى فعاليات يوم مرتديًا الجينز، وهو ما قال المسؤولون إنه "محظور" بموجب لوائح الاتحاد، لكن كارلسن قال إنه كان قادمًا من اجتماع غداء ولعب عدة جولات قبل أن يخبره المسؤولون أنه يجب عليه التغيير.وقال الاتحاد إن كارلسن أُبلغ بأنه سيُغرم بمبلغ 200 دولار، وطُلب منه تغيير ملابسه، لكن كارلسن رفض ذلك لكنه عرض تغيير ملابسه في اليوم التالي، وعندما رُفض هذا العرض، قال كارلسن إن الأمر "أصبح مسألة مبدأ إلى حد ما".ولم يُسمح لكارلسن باللعب في الجولة التاسعة من البطولة، مما يعني استبعاده من المشاركة في البطولة، وقال كارلسن إنه لن يستأنف القرار.ونشر كارلسن لاحقًا صورة له وهو يرتدي الجينز وسترة وقميصًا أزرق على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليها "OOTD"، وهو اختصار لـ "ملابس اليوم".