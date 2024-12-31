تعليم الرقص الشرقي في السعودية.. راقصة مصرية شهيرة تثير الجدل

وتقدم دينا ثلاث ورش تدريبية يومي 31 كانون الثاني والأحد 1 شباط، عبارة عن محاضرات نظرية وعملية، وتحصل المتدربة على شهادة التدريب المعتمدة من دينا.وقالت دينا خلال الفيديو الترويجي للورش التدريبية: "أنا أول مرة هشوفكم في الرياض، يوم 31 يناير، و1 فبراير، وهعمل ورش تدريبية للمحترفين.. أشوفكم على خير".وتعرضت الراقصة دينا لهجوم حاد من رواد التواصل الاجتماعي، بسبب عن إقامتها ورش للرقص الشرقي في المملكة .الجدير بالذكر، أن أحدث أعمال دينا هو مسلسل "إش إش" الذي يُعرض في رمضان 2025، من مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا وإيهاب فهمي.