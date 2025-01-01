بتهمة الاتجار بمخدر الاغتصاب.. المذيعة داليا فؤاد في محكمة الجنايات

يأتي ذلك على خلفية تعاونها مع شخص أجنبي لتهريب المادة المخدرة داخل عبوات تحمل ملصقات مزيفة لإحدى شركات النظافة، بغرض ترويجها بين الشباب وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.أصدرت بيانًا يوضح تفاصيل القضية، مؤكدة مواصلة جهودها في التصدي لمتاجري .وكشفت تحريات العامة لمكافحة بالتنسيق مع أن المتهم الأجنبي، المقيم في التجمع الخامس، قام بشراء مخدر "GHP" عبر الإنترنت وشحنه إلى أخرى قبل تهريبه إلى باستخدام وسائل تمويه دقيقة.تم ضبط المتهم بحوزته كمية ضخمة من المخدرات، بلغت 180 لترًا من مادة "GHP"، إلى جانب أدوات الترويج والتمويه. وأقر المتهم خلال التحقيقات بمزاولة نشاطه الإجرامي، مما قاد إلى الكشف عن شريكة أخرى تعمل كصانعة محتوى التواصل الاجتماعي.بحسب البيان، تم ضبط البلوغر داليا فؤاد، التي تورطت في ترويج المخدر بين أوساط الشباب مقابل مكاسب مادية. وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوي على مادة "GHP" المخدرة وأقراص أخرى.وذكر المحاميان عماد عكاشة ومحمد الراعي، أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمة، أن القضية ستعرض قريبًا أمام الجنايات.أكدت أن هذه القضية تعكس التزام بالتصدي الحاسم لجرائم الإتجار في المخدرات، لحماية المجتمع من أخطار هذه المواد السامة والحفاظ على النشء من الوقوع ضحايا لتلك الجرائم.