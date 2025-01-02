بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ومن ثم الدفن، عصر اليوم الخميس، في مقبرة الصليبيخات.وكان الفنان الحداد تعرض لجلطة في أواخر شهر أبريل من العام الماضي، دخل على إثرها في غيبوبة، قبل أن يفارق الحياة .ولد الفنان الحداد في عام 1950، وتخرج في الهندسة الميكانيكية عام 1977، وكان انخرط في التمثيل حينها.بدايته الفنية كانت بالظهور في مسرحية (حظها يكسر الصخر) عام 1963، ليقوم بعد ذلك بالاشتراك في أكثر من عمل فني تلفزيوني ومسرحي وسينمائي، سواء بالتأليف أو الإخراج أو التمثيل.ومن المسلسلات التي شارك فيها، مسلسل "الإخوة الثلاثة" عام 1978، ومسلسل "دموع وفرح" عام 2020، وبين تلك السنوات نحو 30 مسلسلًا تلفزيونيًّا آخر.