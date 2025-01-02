تغريدة "نارية" من الفنان ناصر القصبي.. ماذا قال عن نظام الأسد وإيران وهل أساء للعراق؟

عام ٢٠٢٤ غمرنا ببركاته

أولها

الشروع في أقتلاع المشروع الصفوي في منطقتنا

و من جذوره ان شاءالله .



سقوط أقذر نظام حَكم منذ ألف عام في مزبلة التاريخ



والعقبى في بدايه ٢٠٢٥ لمشروع ملالي ايران وأذنابهم و زعرانهم في و سحقهم سحقاً بقدر ما عثوا فساداً فيه



ولا يهون… — القصبي (@algassabinasser) December 31, 2024

تغريدة القصبيجاء في تغريدة القصبي عبر حسابه على منصة إكس "تويتر سابقاً" "عام 2024 كان عاماً حافلاً بالأحداث، وقد شهدنا فيه بداية النهاية لمشروع طالما أزعج أمن واستقرار المنطقة، وأقصد به المشروع الصفوي الذي تجسد في نظام الدموي، إن شاء الله سوف يشهد العام الجديد سقوط هذا النظام واقتلاعه من جذوره، ليعود السلام والأمان إلى وشعوب المنطقة".وأضاف القصبي في تغريدته "لا يتوقف طموحي عند هذا الحد، فأنا أتطلع إلى عام 2025 ليشهد الكثير من الانتصارات، وأهمها سحق مشروع الملالي الإيراني وأذنابهم في الذين عاثوا فساداً في هذا البلد الشقيق، ولا يمكن أن ننسى دور الميليشيات الحوثية في إذكاء الصراعات والفتن في المنطقة، وأنا على يقين بأنهم سيلقون مصيراً مشابهاً"، بحسب ما جاء في نص التغريدة.تعليق الجمهور في تغريدة القصبيحظيت تغريدة القصبي على تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، كما أثارت التغريدة جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين مما جعلها حديث الساعة على مختلف المنصات.من هو القصبي؟يعتبر الفنان القصبي من أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي، حيث استطاع على مدار مسيرة فنية حافلة أن يتربع على عرش الضحك في قلوب الملايين، وولد القصبي في 28 نوفمبر 1961، وبرغم دراسته الزراعية في جامعة الملك سعود إلا أن شغفه بالفن دفعه إلى المسرح الجامعي الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته الفنية، وفي وقت سابق عاد عبد الله السدحان وناصر القصبي مجدداً في لقاء عفوي يسعد الجماهير في كل مكان.وبدأ القصبي مشواره الفني في المسرح الجامعي، حيث قدم العديد من العروض التي لاقت استحسان الجمهور، وكانت مسرحية "التائه" التي شارك فيها مع الفنان راشد الشمراني بمثابة نقطة تحول في مسيرته، حيث أظهر موهبة فنية كبيرة أهلته للنجومية.