تغريدة "نارية" من الفنان ناصر القصبي.. ماذا قال عن نظام الأسد وإيران وهل أساء للعراق؟

عام ٢٠٢٤ غمرنا ببركاته
أولها
الشروع في أقتلاع المشروع الصفوي في منطقتنا
و من جذوره ان شاءالله .
سقوط أقذر نظام حَكم سوريا منذ ألف عام في مزبلة التاريخ
والعقبى في بدايه ٢٠٢٥ لمشروع ملالي ايران وأذنابهم و زعرانهم في العراق و سحقهم سحقاً بقدر ما عثوا فساداً فيه
ولا يهون…
— ناصر القصبي (@algassabinasser) December 31, 2024
عام ٢٠٢٤ غمرنا ببركاته
أولها
الشروع في أقتلاع المشروع الصفوي في منطقتنا
و من جذوره ان شاءالله .
سقوط أقذر نظام حَكم سوريا منذ ألف عام في مزبلة التاريخ
والعقبى في بدايه ٢٠٢٥ لمشروع ملالي ايران وأذنابهم و زعرانهم في العراق و سحقهم سحقاً بقدر ما عثوا فساداً فيه
ولا يهون…