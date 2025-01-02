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تغريدة "نارية" من الفنان ناصر القصبي.. ماذا قال عن نظام الأسد وإيران وهل أساء للعراق؟

فن وثقافة

2025-01-02 | 06:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تغريدة &quot;نارية&quot; من الفنان ناصر القصبي.. ماذا قال عن نظام الأسد وإيران وهل أساء للعراق؟
5,455 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

ودع الفنان السعودي ناصر القصبي عام 2024 بتوقعات جريئة حول مستقبل المنطقة، معرباً عن أمله في سقوط نظام بشار الأسد وهزيمة "المشروع الصفوي" الذي يرى أنه يشكل تهديداً خطيراً على المنطقة.

تغريدة ناصر القصبي
جاء في تغريدة ناصر القصبي عبر حسابه على منصة إكس "تويتر سابقاً" "عام 2024 كان عاماً حافلاً بالأحداث، وقد شهدنا فيه بداية النهاية لمشروع طالما أزعج أمن واستقرار المنطقة، وأقصد به المشروع الصفوي الذي تجسد في نظام الأسد الدموي، إن شاء الله سوف يشهد العام الجديد سقوط هذا النظام واقتلاعه من جذوره، ليعود السلام والأمان إلى سوريا وشعوب المنطقة".

وأضاف القصبي في تغريدته "لا يتوقف طموحي عند هذا الحد، فأنا أتطلع إلى عام 2025 ليشهد الكثير من الانتصارات، وأهمها سحق مشروع الملالي الإيراني وأذنابهم في العراق الذين عاثوا فساداً في هذا البلد الشقيق، ولا يمكن أن ننسى دور الميليشيات الحوثية في إذكاء الصراعات والفتن في المنطقة، وأنا على يقين بأنهم سيلقون مصيراً مشابهاً"، بحسب ما جاء في نص التغريدة.

تعليق الجمهور في تغريدة ناصر القصبي
حظيت تغريدة ناصر القصبي على تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، كما أثارت التغريدة جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين مما جعلها حديث الساعة على مختلف المنصات.

من هو ناصر القصبي؟
يعتبر الفنان السعودي ناصر القصبي من أبرز نجوم الكوميديا في الوطن العربي، حيث استطاع على مدار مسيرة فنية حافلة أن يتربع على عرش الضحك في قلوب الملايين، وولد القصبي في 28 نوفمبر 1961، وبرغم دراسته الزراعية في جامعة الملك سعود إلا أن شغفه بالفن دفعه إلى المسرح الجامعي الذي كان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته الفنية، وفي وقت سابق عاد عبد الله السدحان وناصر القصبي مجدداً في لقاء عفوي يسعد الجماهير في كل مكان.
وبدأ القصبي مشواره الفني في المسرح الجامعي، حيث قدم العديد من العروض التي لاقت استحسان الجمهور، وكانت مسرحية "التائه" التي شارك فيها مع الفنان راشد الشمراني بمثابة نقطة تحول في مسيرته، حيث أظهر موهبة فنية كبيرة أهلته للنجومية.
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ناصر القصبي

ماذا قال عن نظام الأسد وإيران وهل أساء للعراق؟

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