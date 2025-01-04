ما حقيقة تعيين الفنان عبد الحكيم قطيفان نقيبا للفنانين في سوريا؟

وقال قطيفان في مقطع على صفحته في موقع "فيسبوك" تعليقا على الأمر: "للأمانة فوجئت بهذا الذي التواصل الاجتماعي وعلى الخاص والمباركات والأمنيات الغالية".وأضاف: "شكرا على هذه المحبة وهذا الدفء ولكن للأمانة لا يوجد أي شيء من هذا على الإطلاق لم يتصل بي أحد ولم يقم أحد بتعييني في هذا المنصب والجميع يعلم أن النقابات في هي بالانتخاب وليس بالتعيين".واختتم: "لكم كل المحبة والشكر والامتنان الذي رأيته من جانبكم".