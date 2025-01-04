تامر حسني "يفجر" مفاجأة حول طليقته بسمة بوسيل

نيوز – فني

فجر الفنان تامر مفاجأة حول إمكانية عودته إلى طليقته الفنانة المغربية بوسيل، مؤكدًا أن التي تتناول هذا الأمر حقيقية و"ليست شائعات"

وكشف الفنان أن هناك من يقوم بمحاولات للصلح بينهما، متوجهًا بالشكر لأصحاب تلك المحاولات.

وقال عبر خاصية "القصص" في حسابه على "إنستغرام": " لو في أي كلام تردد عن رجوعي لبسمة فهي مش شائعات".

وأضاف: "بالفعل في ولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع ما بيننا وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم الخير".

وجاءت تصريحات نجم الغناء في سياق إجابته عن سؤال وجهه إليه أحد البرامج التلفزيونية، لكن تامر اكتفى بأن أورد إجابته كنص مكتوب، ليفتح الباب أمام إمكانية رجوعه إلى طليقته بشكل قوي.

ولم يكشف تفاصيل إضافية عما يمكن أن يحدث مستقبلًا، وإلى أي حد وصلت جهود الساعين إلى الإصلاح بين الطرفين.

وكان تامر نفى ما تردد، مؤخرًا، عن إقامة حفل غنائي له في الأردن، محذرًا جمهوره الأردني من النصب باسمه.

وكتب تامر من خلال خاصية "القصص" عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "تُعلن شركة تي إتش بروداكشن بأن الفنان تامر لا يوجد لديه أي تعاقدات أو حفلات في المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2025".

وأضاف: "أي ترويج لأي حفلات، يجب أن يكون فقط من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسميَّة الخاصة بالفنان".