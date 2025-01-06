نجاة فنانة مصرية من الموت.. خطأ طبي

أصيبت الفنانة المصرية بتلوث ناتج عن الخطأ الطبي، ما أدى إلى تدهور حالتها وسفرها إلى لتلقي العلاج.وفي تصريحات صحفية قالت شقيقة الفنانة سحر حمدي:"شقيقتي نجت من الموت، بعد الأيام المريرة التي تعرضت لها، في الفترة الأخيرة، بسبب أزمتها الصحية"، مضيفة: "أختي ربنا نجاها من بأعجوبة، كانت بتعمل عملية انسداد في البطن، أصيبت خلالها بفيروس نتيجة التلوث الذي تعرضت له، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية".وواصلت شقيقة الفنانة قائلة: "شقيقتي قالت لو ربنا نجاني من هعمل عمرة، وبالفعل بعد سفرها لفرنسا للعلاج من الأزمة التي لحقت بها، حرصت على السفر إلى لأداء العمرة.. والحمد لله إن ربنا نجاها لأنها مرت بفترة صعبة".يشار إلى أن الفنانة سحر حمدي بدأت مسيرتها الفنية راقصة ثم اتجهت إلى التمثيل، وشاركت في عدة أعمال فنية منها: المشاغبون في نويبع، المشاغبات في السجن، أرجوك أعطني هذا الدواء، وغيرها من الأعمال، لكن الفنانة قررت الاعتزال في أوائل التسعينيات بعد أن ارتدت الحجاب.