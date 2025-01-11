الفنانة فيفي عبده تكشف عن نيتها اعتزال الفن (فيديو)

صدمت جمهورها بتفكيرها في الاعتزال والابتعاد عن الحياة الفنية، لأنها ترغب في الاستمتاع بحياتها مع أبنائها وأحفادها.وعن حبها للجمهور وتواصلها معهم، قالت: "الجمهور بالنسبة إلي حاجة مهمة أوي، وبقالي 4 سنين بعيدة عن الميديا"، وأوضحت أنها أصبحت تكتفي خلال هذه الفترة بالتواصل معهم عبر الفيديوهات التواصل الاجتماعي.ولم تخجل من الحديث عن خروجها من المدرسة وهي في سن صغيرة، وقالت : "قلة تعليمي عوضتها في أولادي، طلعت من المدرسة وأنا في ثالثة ابتدائي، وما بعرفش أكتب اسمي، ولكن عندي شهادة الحياة ودي صعبة أوي".وتابعت حديثها عن بناتها، قائلة: "كل واحدة من بناتي اخترت لها أبًا محترمًا، ولكنّ البنتين نفس الطبع".جدير بالذكر، يعرض حاليًا الموسم الثاني من بودكاست "كلام عائلي" على منصة يوتيوب، فقد استضاف الفنان صخر عددًا من النجوم البارزين، أبرزهم أشرف عبد الباقي، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، إلى جانب آخرين.ورغم إعلان الفنانة رغبتها في الاعتزال للتركيز على حياتها العائلية، فإنها ستشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويضم نخبة من النجوم، من بينهم احمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، هدى الإتربي.