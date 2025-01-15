بعد انهيارها من البكاء.. من هو طليق راندا البحيري؟

نيوز – فني

تصدر اسم الإعلامي سعيد جميل، محركات بحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهام طليقته الفنانة راندا البحيري، حيث قدمت بلاغًا رسميًا، ضده بتهمة التزوير في المحررات بهدف التضليل والإضرار بها، هذه القضية أثارت اهتمام الجمهور وفتحت نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وانهارت الفنانة راندا البحيري من البكاء خلال استضافتها في برنامج الإعلامية ريهام سعيد، أثناء حديثها عن حياتها الشخصية؛ قائلة: "كان ليا بيتي في التحرير، وطليقي استولى مني على كل ما أملك حتى عربيتي الخاصة، وكل حاجة سيئة ممكن لأي شخص أن يتوقعها حصلت لي، وتم تهديدي حتى لو فكرت في إقامة دعوى قضائية أطالب فيها بنفقة أو حقوقي أنا وابني".

وتابعت: "أقسم بالله أن كل ما قلته حصل معايا وأكتر من كده، والكلام في التفاصيل دي بالنسبة ليا صعب على مشاعري، ولكن ضروري محاولة تجاوز الماضي".

وأضافت أن المواقف العاطفية لا يمكن السيطرة عليها بشكل مستمر، تحديدا لما تتذكر الشخص الذي فقدناه، مشيرة أن هذا ما جعلها تنهار وتطلب التوقف عن التصوير والمشاركة في أعمال فنية لفترة قصيرة.

من هو طليق راندا البحيري؟

طليق الفنانة راندا البحيري سعيد جميل، فهو مصري ونجل المستشار والمحامي الشهير جميل سعيد، وانتقل للعمل الإعلامي وأصبح واحدًا من أبرز الإعلاميين في مصر بعد سنوات من عمله في الشرطة.

وكان قد لمع اسم الإعلامي سعيد جميل، بعد لقاء سابق له مع الإعلامية رضوي الشربيني في حديث عن الخيانة الزوجية، مدافعًا فيها عن الرجال، وموضحًا لأسبابهم التي قد تقودهم إلى الخيانة.

ودافع سعيد جميل في إحدي الحلقات عن الرجل الخائن، مشيرًا إلى مصطلح "الخائن بالصدفة"، وهو نتيجة تقصير زوجته وروتينها اليومي في الحياة الزوجية، مما يدفعه إلى الانجراف إلى أي كلمة جميلة يسمعها من غيرها، وهذا لطبيعة الرجل الرقيقة، مما أدخله في نقاش حاد مع الإعلامية رضوي الشربيني والتي تهاجم الرجال في أغلب حلقاتها.

وبعد انتشار مصطلح خائن بالصدفة، نشر الإعلامي سعيد جميل مقطع فيديو ليستكمل دفاعه خلاله عن الرجل، معلقًا: "كفاية ظلم في الرجالة، لان مفيش راجل بيصحي الصبح نازل يخون مراته، لكن بنتعرض لضغط كبير من طرف تاني بينسي الرجل هم الزوجة الأولى".

وأضاف: "أنا مش مع الخيانة بس بجد الستات مع بعضهم وحشين وهما اللي عايزين يخربوا بيت بعض، الرجالة غلبانة جدا".