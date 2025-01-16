مي عز الدين تعود بقوة في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها

لم تكشف تفاصيل كثيرة عن مسلسل مي عز الدين في رمضان 2025 والشخصية التي تجسدها مي في مسلسل "الحب كله"، ولكن من المتوقع أن تقدم شخصية مختلفة تماماً عن أدوارها السابقة، فبعد تجربتها الصعبة من المحتمل أن تنعكس هذه التجربة على أدائها التمثيلي، مما يضيف عمقاً وواقعية لشخصيتها.وتحدثت مي عز الدين في تصريحات صحفية سابقة عن علاقتها القوية بوالدتها، وكيف كان رحيلها صدمة كبيرة لها، وقد ظهرت عليها معالم الحزن أثناء تصوير المسلسل، مما يدل على أن فقدان والدتها ترك أثراً عميقاً في نفسيتها.يتوقع النقاد والجمهور أن يحقق مسلسل "الحب كله" نجاحاً كبيراً، خاصة مع الأول بين النجمين مي عز الدين وآسر ياسين، كما أن اختيار شهر رمضان لعرض المسلسل يزيد من فرص نجاحه، حيث يتابع الجمهور الدراما الرمضانية بتركيز كبير.وتدور أحداث مسلسل مي عز الدين في رمضان 2025 في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد آسر شخصية رجل أعمال ناجح يتورط في عالم المافيا وتجارة العملة غير المشروعة، وتنشأ بينه وبين مي عز الدين قصة حب قوية تعقدها الأحداث الدرامية وتنتهي بالزواج في مفاجأة غير متوقعة.يذكر أن والدة الفنانة مي عز الدين قد رحلت عن عالمنا في يوم الجمعة الموافق 22 تشرين الثاني الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وكانت مي قد أعلنت عن إصابة والدتها بمرض عضال، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل إلا أن القدر شاء أن تفارق الحياة.