"سنو وايت".. بعد العرض الخاص مريم شريف تتصدر التريند

مريم شريف، هي دكتورة صيدلانية درست في الجامعة الألمانية ببرلين، واقنعتها المخرجة تغريد أبو الحسن، بالمشاركة في الفيلم، والذي يتناول قصة فتاة من قصار القامة تعيش في مصر وتحلم بأن تعيش حياة طبيعية.الفيلم سنو وايت شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويُعد الفيلم الأول عالميًا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلط الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة، إذ يأتي الفيلم ليطرح قضية اجتماعية هامة في المجتمعات العربية.ويعرض فيلم "سنو وايت" في دور السينما في مصر حاليا، حسبما أعلن الفنان محمد جمعة، وهو أحد أبطال الفيلم عبر صفحته على الفيسبوك.ويشارك في فيلم "سنو وايت"، مجموعة من الفنانين وهم كريم فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد جمعة، وصفوة، والفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن.