وفاة فنان مصري مشهور

نيوز – فني

توفي، اليوم، الفنان القدير فكري صادق عن عمر ناهز 79 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم من نفيسة.

وأعلن خبر الوفاة نجله، الفنان فكري صادق، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله والجنازة بعد صلاة العصر من نفيسة ... البقاء لله".

ووُلد فكري صادق في 5 أيار 1945 بمحافظة القاهرة، وتخرج في الفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية في السبعينيات.

وتميزت مسيرته الفنية بتنوع أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث شارك في العديد من الأعمال المتميزة، من أبرزها فيلم "صور ممنوعة" عام 1972، ومسرحية "أزواج بلا ماضي" عام 1975. كما قدم العديد من الأدوار البارزة في أعمال مثل "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، و"المرافعة".

وترك فكري صادق بصمة كبيرة في عالم الفن المصري، حيث اشتهر بأدائه المتميز وقدرته على تجسيد الشخصيات المختلفة ببراعة.