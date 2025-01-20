فيديو صادم: لطيفة التونسية تكاد تفقد حياتها في "جوي أووردز"!

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A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)
من اول البوم نزلته في حياتي كان الچمهور السعودي والشعب السعودي داعم كبير ليا .. شكرااا ليكم على حبكم 🤍 ودايما الفرحة بتكمل معاكم ودايما بتدوني دفعة جديدة في الحياة اني اشتغل اكتر واقدم فن اكتر يسعدكم .. بحبكم جدا 🤍🤍
شكرا معالي المستشار تركي ال الشيخ وشكرا هيئة الترفيه على… pic.twitter.com/XMrSsVjTJM
— Latifa Al-Tunisia (@latisol) January 20, 2025
من اول البوم نزلته في حياتي كان الچمهور السعودي والشعب السعودي داعم كبير ليا .. شكرااا ليكم على حبكم 🤍 ودايما الفرحة بتكمل معاكم ودايما بتدوني دفعة جديدة في الحياة اني اشتغل اكتر واقدم فن اكتر يسعدكم .. بحبكم جدا 🤍🤍
شكرا معالي المستشار تركي ال الشيخ وشكرا هيئة الترفيه على… pic.twitter.com/XMrSsVjTJM