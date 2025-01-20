فيديو صادم: لطيفة التونسية تكاد تفقد حياتها في "جوي أووردز"!

تعرّضت الفنانة التونسية لموقف محرجٍ كادت أن تخسر فيه حياتها وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز "جوي اووردز" الّذي أقيم في .

وفي التّفاصيل، فقد نجت الفنّانة التونسية من حادث دهس على السجادة الحمراء في حفل جوي اوورد. حيثُ كانت الاخيرة تسير على السجادة غير آبهةٍ للسيارة الخاصّة بالمهرجان، والّتي كادت أن تدهسها، لولا لم تتدارك الامر في آخر لحظة.

وقد تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الّذي يوثق ما حصل مع الفنّانة التونيسية. وانهالت التعليقات من المليئة بالحبّ والتضامن، ولكن لم يخلُ الامر من بعض التعليقات الّتي تسائل فيها الجمهور السبب الذي دفع إلى المرور فجأة أمام السيارة.