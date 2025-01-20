نسرين طافش تتزوج للمرة الثالثة

نيوز – فني

أعلنت الفنانة نسرين طافش خبر زواجها للمرة الثالثة في لقاء على هامش حفل توزيع جوائز “Joy Awards” الذي أُقيم في .

وكشفت نسرين أنها تزوجت من رجل أعمال مصري، موضحةً أنها عادت من شهر العسل مباشرةً إلى الحفل.

وقد أثار هذا الإعلان موجة تفاعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثير من متابعيها عن سعادتهم بهذا .

ويأتي هذا الزواج بعد فترة قصيرة من انفصال نسرين عن زوجها السابق، الدكتور الشرقاوي، للمرة الثانية.

وقد أعلنت طافش طلاقهما بشكل رسمي في تموز 2023، مؤكدةً رغبتها في الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية.

وقالت حينها عبر حسابها في إنستغرام: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، من الجميع احترام الخصوصية".