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إيران.. الحكم بإعدام مغني الراب "تاتالو"
فن وثقافة
2025-01-21 | 09:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,185 مشاهدة
اصدرت
محكمة
إيرانية، حكما بإعدام مغني الراب
أمير
حسين مقصودلو المعروف باسم "تاتالو" بعدما أدانته بتهمة سبّ النبي محمد، بحسب ما أفادت صحيفة محلية.
وقالت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية على موقعها الإلكتروني إنّ "المحكمة العليا قبلت الطعن الذي قدّمته النيابة العامة" بالحكم الصادر في حقّ تاتالو والقاضي بحبسه خمس سنوات و"أعيد فتح القضية وهذه المرة حُكم على المتّهم بالإعدام بتهمة سبّ النبي محمد".
وأوضحت الصحيفة أنّ "هذا الحُكم ليس نهائيا ويمكن استئنافه".
وتاتالو (37 عاما) مغنّ وملحّن يُعتبر من روّاد موسيقى الراب في
إيران
حيث بدأ مسيرته في هذا المضمار في أوائل
العقد
الأول من القرن الحادي والعشرين.
وفي 2018 غادر هذا الفنان بلده إلى إسطنبول بعدما فشل في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطه الموسيقي في الجمهورية الإسلامية.
وفي كانون الأول 2024، أعلن
القضاء
الإيراني أنّ
تركيا
سلّمت الجمهورية الإسلامية تاتالو بناء على مذكرة توقيف أصدرتها بحقّه
محكمة
ثورية في طهران.
وبدأت محاكمة تاتالو في آذار 2024 بتهم عدّة من بينها "تشجيع الجيل اليافع على الدعارة" و"الدعاية ضدّ" الجمهورية الإسلامية و"نشر محتوى فاحش على شكل فيديو كليبات وأغان".
وقبل أن يغادر إلى تركيا، اعتقل
أمير
تاتالو مرات عدّة، ولا سيّما في 2016 بتهمة "إثارة الرأي العام".
وتاتالو الذي تغطي الوشوم جسده من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، أثار جدلا في 2017 عندما التقى الرئيس المحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث مروحية في أيار 2024.
وكتب تاتالو أغنية لدعم البرنامج النووي الإيراني في 2015 عندما توصّلت طهران إلى اتفاق مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها الذري.
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