"يقول ما لا يفعل".. راندا البحيري تشكو طليقها المذيع سعيد جميل

الشكوتان تم تقديمهما إلى الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام، حيث أعلنت راندا التفاصيل عبر حسابها على "فيسبوك".الشكوى تضمنت طلب وقف برنامجي سعيد جميل على قناة "القاهرة والناس"، أو تعديل محتواهما، وذلك بسبب الضرر النفسي الذي يتعرض له ابن راندا. حيث أشارت إلى أن ظهور والده في البرامج كمقدم للنصح والأمل يتناقض مع تجاهله لابنه وعدم اهتمامه به.كما تطرقت الشكوى إلى استغلال المذيع صفته كأب للحصول على أمر بمنع ابنه من السفر، مما أضر بمستقبله التعليمي كونه يدرس جزءاً من منهجه في إحدى العربية.