"الحمد لله شفتك يا أمي".. الفنان سامر المصري يعود لدمشق بعد 14 عاما (فيديو)

لقاء مؤثر بين الفنان سامر المصري ووالدته بعد 14 عام في دمشق#داماس_بوست pic.twitter.com/v3QfEO9n00
— Damaspost داماس بوست (@Damaspost2) January 26, 2025
لقاء مؤثر بين الفنان سامر المصري ووالدته بعد 14 عام في دمشق#داماس_بوست pic.twitter.com/v3QfEO9n00
بالعراضة والأهازيج
استقبال الفنان السوري #سامر_المصري في مطار #دمشق #تلفزيون_سوريا #نيوميديا_سوريا pic.twitter.com/ShY1keNJMQ
— تلفزيون سوريا (@syr_television) January 26, 2025
بالعراضة والأهازيج
استقبال الفنان السوري #سامر_المصري في مطار #دمشق #تلفزيون_سوريا #نيوميديا_سوريا pic.twitter.com/ShY1keNJMQ