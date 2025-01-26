"الحمد لله شفتك يا أمي".. الفنان سامر المصري يعود لدمشق بعد 14 عاما (فيديو)

وسط استقبال حافل، وصل الفنان السوري إلى بعد 14 عام من الغربة فرضها عليه النظام السوري السابق بسبب مواقفه المعارضة.

وما أن حط "العكيد أبو شهاب" كما يعرف إثر شخصيته الأشهر في مسلسل "باب الحارة"، حتى لاقى استقبالا جماهيريا في المطار، إذ التم حوله الناس وبدأت الاحتفالات.



لكن أبرز اللقطات التي انتشرت كالنار في الهشيم، كان وجود والدته المسنّة في مقدمة المستقبلين، حيث انحنى إليها الرجل وهي على كرسيها المتحرك غامراً لها مقبلاً يديها، لترد الأخيرة باللهجة السورية "الحمدلله شفتك يا أمي".

لقاء مؤثر بين الفنان ووالدته بعد 14 عام في دمشق#داماس_بوست pic.twitter.com/v3QfEO9n00 — Damaspost داماس بوست (@Damaspost2) January 26, 2025



ثم خرج وعند باب المطار وجد استقبالاً آخراً، إذ تجمع سوريون حوله وحملوه على الأكتاف لينطلق هو مردداً العراضات الشامية التي لطالما اشتهر بها. ثم خرج وعند باب المطار وجد استقبالاً آخراً، إذ تجمع سوريون حوله وحملوه على الأكتاف لينطلق هو مردداً العراضات الشامية التي لطالما اشتهر بها.

وكان الفنان السوري قد نشر عبر حسابه على انستغرام في 8 ديسمبر/كانون الأول أي ليلة سقوط النظام في سوريا، مقطع فيديو يناجي فيه والدته ويطالبها بانتظاره، معلقاً "عاشت سوريا حرة".



وقال يومها: "استنيني يا أمي، استنيني... أخيرًا رح أشوفك يا أمي. 14 سنة يا أمي! مبروك يا سوريا، مبروك لكل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا. الرحمة للشهداء الذين ضحوا من أجل سوريا".



يشار إلى أن (55 عاماً) فنان كان انضم إلى نقابة الفنانين في دمشق في 10 سبتمبر 1996.



ودرس اللغة الإنجليزية في الجامعة وتخرج بشهادة بكالوريوس عام 1991 ثم التحق بـالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث تخرج منه في عام 1996، وذلك بعد أن جمع بين دراسة الأدب الإنجليزي والفن المسرحي، مما ساهم في صقل مهاراته وتطوير أدائه التمثيلي ليصبح واحدًا من أبرز الممثلين في الساحة الفنية السورية.



وتميز بدوره في ثلاثة أجزاء من مسلسل "باب الحارة" الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي، إذ عرف بشخصية "العقيد أبو شهاب"، وأدوار كثيرة أخرى مثل بقعة ضوء، أبو جانتي، جلسات نسائية، وغيرها الكثير.



وبعد اندلاع الأزمة السورية في عام 2012 غادر سوريا وانتقل إلى الإمارات العربية المتحدة للعيش مع عائلته.



إلى أن أعلن معارضته للنظام السوري، مما أدى إلى منع السلطات السورية من تجديد جواز سفره في ظل تبعات مواقفه السياسية.