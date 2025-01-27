هل اعتزل الفنان محمد عبده؟

نيوز – فني

علق الفنان محمد عبده على أنباء اعتزاله الفن، في موازاة غيابه الفترة الماضية بسبب حالته الصحية، بعد أن تداولت تقارير إعلامية فكرة الاعتزال، وربطتها بظروفه الصحية، ما أثار واسعا على مدار الأيام السابقة.

وقال الفنان محمد عبده عبر مقطع مرئي متداول على منصة "X" إنه "لا يمكنني التفكير في الاعتزال"، مشيرا إلى وجوده في المكان المخصص لإجراء بروفات قبل حفلتين غنائيتين مرتقبتين له.

وتابع قائلا: "محمد عبده الفنان لا يعتزل، الاعتزال مسؤولية ماني قدها، أنا هنا لمشاركتكم الفرحة في ليلة سعيدة بعد الغياب والتوقف الذي صار".

في السياق ذاته، يستعد فنان محمد عبده لإحياء حفلتين غنائيتين في موسم الرياض، يقام الأول في 31 كانون الثاني الجاري، والثاني في 1 شباط المقبل، إذ يترقب جمهور الفنان السعودي لقاءه الأول به، بعد فترة من الغياب والتوقف، بسبب ظروفه الصحية الأخيرة.

ونشر حساب "روتانا لايف" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق حضور الفنان محمد عبده ووجوده في المكان المخصص لإجراء البروفات قبل الحفلتين الغنائيتين المقبلتين، وظهر عبده وهو يرتدي "كمامة" وينزل من سيارته، مع استقباله بالترحيب والتهاني بعودته.

كما جاء في منشور "روتانا لايف": "ليلتان غنائيتان مميزتان وضخمتان بانتظاركم، فنان محمد عبده وصل للرياض، وموعودين بليلتين طربية وتاريخية لا تُنسى، كونوا جاهزين".

وبدأت أنباء اعتزال الفنان محمد عبده الفن والغناء تلوح في الأفق منذ أيار 2024 الماضي.

وذكر مصدر مقرب في تصريحات خاصة أن "الحديث عن اعتزال فنان للفن أمر غير معقول، وأنه لن يحدث ما دام حيًّا أطال الله عمره"، مؤكدا أن "الأنباء المتداولة عن اعتزاله وإشاعتها تعود لإعلانه توقف نشاطه الفني بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها أخيرًا، وخضوعه لرحلة علاجية".