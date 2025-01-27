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لجأت الى العراق.. سبب مغادرة كندة حنا لسوريا

فن وثقافة

2025-01-27 | 12:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لجأت الى العراق.. سبب مغادرة كندة حنا لسوريا
2,121 مشاهدة

السومرية نيوز – فني
تصدرت الفنانة السورية كندة حنا، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد حديثها عن رحيلها عن سوريا مع سقوط بشار الأسد، وصدمتها الكبيرة بما حدث.

وقالت النجمة في لقاء تلفزيوني، إنها "غادرت سوريا خوفا من المجهول، ومن أجل تعليم أبنائها، واتجهت إلى أربيل في العراق".
 
وأضافت أن "سقوط الأسد كان صدمة كبيرة"، معتبرة أنها مرت حينها بأسبوع "مدمر جداً".
 
وأردفت قائلة "شعرنا بتحركات غير مريحة قبل سقوطه بعشرة أيام".
 
وتابعت "تعبت كثير وتأزمت نفسيتي وسكرت الدنيا بوجهي لأننا أصلا نعيش معاناة في سوريا بسبب الحرب ولا نريد أن نعيش المزيد، وشعرت بالعجز وقررت الرحيل لأجل أولادي".
 
وقالت إن "رحيلها كان يوم 13 كانون الاول، أي بعد أيام قليلة من 8 كانون الاول، وهو اليوم الذي أعلن فيه عن الإطاحة بنظام الأسد على يد فصائل مسلحة، مبينة أن الشعب السوري شعر بالخذلان، والجميع في هذه الظروف "يصطاد بالمياه العكرة".
 
كما أعربت عن أملها بأن " تتحسن الأمور ويعيش السوريون في استقرار وعدالة وأمان".
 
وأكدت كندة أنها "ستعود إلى سوريا قريباً لأنها لا تستطيع الحياة خارجها، متمنية أن تكون الأوضاع تحسنت".
 
يذكر أن الممثلة السورية من مواليد حماة عام 1984، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا.
 
بدأت مسيرتها الفنية عام 2004م، وهي في السنة الثانية من دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، من خلال مشاركتها في فيلم "باب الشمس" للمخرج المصري يسري نصر الله.
 
كما شاركت في عدة أعمال لاقت نجاحا واسعاً، مثل أهل الغرام وصبايا وولادة من الخاصرة. كما أن مشاركتها في مسلسل "باب الحارة" ساهمت في شهرتها وانتشارها عربياً.
 
أما آخر أعمالها لعام 2021م فكانت فيلم "الإفطار الأخير"، ومسلسل "الكندوش".
 
وهي متزوجة من المخرج ناجي طعمي، ولديها 3 أطفال هم فارس وكاتاليا وكريستين.

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