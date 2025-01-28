رسالة مؤثرة من ليلى علوي لابها خالد.. ماذا قالت له؟

وكتبت عبر صفحتها على موقع "انستجرام"، في رسالتها إلى ابنها خالد: "ابني خالد، كل عام وأنت بألف خير يا روحي وعقلي، تعرف أنا بحيا بيك وليك وديما فخورة بيك لأنك بقيت وعندك رؤية".وأعربت عن فخرها بتفكير ابنها ورؤيته للحياة، مؤكدة أنها تتعلم منه رغم أنه والدته، حيث كتبت: "صحيح أنا لكن بتعلم منك ومن رؤيتك المختلفة صاحبي وحبيب قلبي من جوا قوي مستقبلك هو مستقبلي هو أهم من مستقبلي واهم مني أنت هدية من ربنا لي وأنا بهديك عمري، ودعائي ليك ربنا يبارك لك يا طيب يا ربي يقدرك كل الخير ويبارك لك في كل خطوة ويحفظك ويرزقك بكل الخير يا أغلى من حياتي، ماما".ويعد هو ابن بالتبني، حيث تبنته في عمر ست شهور بعد وفاة والدته والتي كانت مقربة جدا من الفنانة علوي، ولم ينفصل عنها منذ لك الوقت، وهو قليل الظهور الإعلامي مع والدته، ولكنه أكد خلال تصريحات تلفزيونية سابقة أن حازمة في المنزل وعلمته تحمل المسئولية.ويعرض فيلم المستريحة في دور السينما حاليا وهو أحدث أعمال الفنانة علوي، ويدور في إطار كوميدي، ويشاركها بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى غريب، ونور قدري، ولم يحقق الفيلم إيرادات مرتفعة بعد عرضه منذ أكثر من أسبوعين بالسينمات لتصل إيراداته إلى نحو مليون و303 آلاف جنيه، حيث قررت بعض دور العرض رفع الفيلم من السينما بعد تذيله قائمة إيرادات الأفلام المعروضة.