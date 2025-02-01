بسبب زوجها العراقي.. طليق الفنانة أصالة نصري يحذف أشهر أغانيها!

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، صورة من "يوتيوب" تُظهر حذف أغنية "60 دقيقة حياة"، وبالبحث عن الأغنية لا يمكن إيجادها على المنصة الشهيرة.كما رجح نشطاء أن السبب وراء حذف الأغنية هو طليقها السابق المخرج طارق العريان، لمطالبته بحقوق الطبع والنشر والذي أنتج لها الألبوم كاملا وقت زواجهما، ويحمل الألبوم نفس اسم الأغنية.وكانت صاحبة "آسفة" احتفلت في أغسطس الماضي، بنجاح أغنيتها الشهيرة 60 دقيقة حياة والتي حصدت 200 مليون مشاهدة خلال 9 سنوات من طرحها. إذ طرحت ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم وذلك عام 2015، وتضمن الألبوم عددا من الأغاني أبرزها سؤال بسيط، بعدك عني، خانات الذكريات.كما نشر الملحن الراحل محمد رحيم الذي توفي نوفمبر الماضي صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X في أغسطس 2024 عن تحقيق الأغنية 200 مليون مشاهدة وكتب "على قد ما اشتغلنا أعمال قليلة أنا وصولا، لكن بجد استمتعت بالشغل معاها وهي فعلا إنسانة وفنانة استثنائية وبحبها من قلبي وإن شاء الله يتكرر التعاون بيننا ومبروك 200 مليون مشاهدة 60 دقيقة حياة، وطبعًا كلمات باسم عادل مهندس صوت هاني محروس".في حين ربط كثيرون حذف الأغنية بتصريحات أصالة في حفل Joy Awards، والتي عبرت خلال الحفل عن تقديرها لزوجها الحالي الشاعر فائق حسن، فيما تجاهلت طليقها طارق العريان الذي كان سبباً من أسباب نجاحها خلال السنوات التي عاشوها سويًا.