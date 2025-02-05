بعد صراع مع المرض.. الفنان "صالح العويل" يرحل عن الدنيا

تعرض الفنان الراحل في الأيام الأخيرة لوعكة صحية شديدة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أُدخل الرعاية المركزة بسبب قصور في القلب وانسداد في الشريان . وخضع خلال الأسابيع الماضية لمتابعة طبية مكثفة قبل أن توافيه .وكشف صالح العويل، نجل الفنان الراحل، عن تفاصيل وضع والده في أيامه الأخيرة، موضحًا أن حالته كانت تحت المراقبة المستمرة من قبل الفريق الطبي داخل المستشفى. وأضاف أن والده تلقى العلاج خلال الفترة الماضية، لكن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ.أشار نجل الفنان الراحل إلى أن المهن التمثيلية كانت على تواصل دائم معهم، حيث تابع الفنان مكرم حالته الصحية، كما تلقى اتصالات من الفنان وعدد من زملاء والده في الوسط الفني، لكن الزيارات كانت مقيدة تبعًا لحالته الصحية وتعليمات الأطباء.كان صالح العويل قد تعرّض لجلطة في المخ قبل عدة أشهر، لكنه تعافى وعاد إلى العمل الفني، حيث شارك مؤخرًا في تصوير مسلسل "جودر 2"، المقرر عرضه في رمضان 2025. وظهر في كواليس العمل برفقة الفنان أثناء تصوير أحد المشاهد.