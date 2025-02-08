طليقة تامر حسني: فقدت ذاتي بسبب الحب والزواج

وأوضحت بوسيل أن الحب جعلها تتخلى عن كل شيء جميل فيها، مضيفة: "من الخطأ أن تحب أحداً أكثر من نفسك، لأن ذلك يؤدي إلى إلغاء ذاتك".وأضافت أنها تزوجت في سن العشرين، وهو ما تعتبره الآن قراراً مبكراً جداً أثّر سلباً على حياتها.ورغم البداية السعيدة، إلا أن تلك السعادة سرعان ما تحولت إلى ألم نفسي عميق. وقالت متأثرة: "خسرت نفسي.. بس دلوقتي رجعت لنفسي".واعترفت بأنها بكت لسنوات طويلة، لكنها اليوم تسعى إلى إعادة بناء ذاتها والتركيز على نجاحها المهني والفني قبل التفكير في أي علاقة جديدة.وأكدت أنها تطمح إلى حب صحي، مع شخص "قريب من ربنا ويخاف منه".وتحدثت عن علاقتها بوالدها الذي كان السند الأقرب لها. أوضحت أن والدها كان يمنحها الثقة التي افتقدتها في حياتها، وقالت: "لو والدي ما كانش موجود، كنت أكيد انتحرت".وأضافت أن والدها، قبل وفاته، كان يتمنى رؤيتها سعيدة، وهو ما يحمّلها مسؤولية تحقيق أحلامها الفنية اليوم. وتابعت والدموع تغلبها: "وفاة والدي وهو مهموم بي توجعني.. كان أجمل حاجة في حياتي".وأكدت أنها تسعى الآن لتحقيق النجاح الذي لطالما أراده والدها لها، معتبرة أن فقدانه هو أقسى ما مرت به، وأن كل الصعاب التي واجهتها تهون أمام فراقه.