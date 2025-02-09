سحب الجنسية الكويتية من الفنانة العراقية هدى حسين

عاجل/ الفنانة العراقية #هدى_حسين علي الراضي
تم سحب جنسيتها الكويتية وفقًا للقانون، بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 2025، الذي يقضي بسحب #الجنسية_الكويتية من 4,135 امرأة، الأحد 9 فبراير 2025
المال مقابل الفن، الجنسية للكويتيين فقط ولا مجاملات على حساب الهوية الوطنية. #فهد_اليوسف pic.twitter.com/RlwIXWiLj3
— الشيخ فهد اليوسف الصباح (@Fahad_Alyoussef) February 8, 2025
عاجل/ الفنانة العراقية #هدى_حسين علي الراضي
تم سحب جنسيتها الكويتية وفقًا للقانون، بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 2025، الذي يقضي بسحب #الجنسية_الكويتية من 4,135 امرأة، الأحد 9 فبراير 2025
المال مقابل الفن، الجنسية للكويتيين فقط ولا مجاملات على حساب الهوية الوطنية. #فهد_اليوسف pic.twitter.com/RlwIXWiLj3