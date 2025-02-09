بمدفع رمضان.. محمد رمضان يشوق جمهوره حول أول تجربة له

إذ نشر على حسابه في إنستغرام أمس السبت قائلا: "فيه مدفع رمضان دا قبل أذان .. وفي مدفع رمضان دا بعد الفطار عشان الناس تفرح.."كما أوضح أن الناس تود باختصار أن تشاهد جديداً على الشاشات. وأردف قائلا: "ثقة في الله هتفرح".

يذكر أنه للعام الثاني على التوالي، لا يشارك "النامبر وان" بأي مسلسل جديد خلال شهر رمضان.وكان النجم قد حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة"، من تأليف وإخراج محمد سامي، إلى جانب عدد من النجوم، منهم العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي.أما آخر أعماله فكانت في كانون الثاني الماضي، حيث طرح أحدث كليباته الغنائية بعنوان "قطتي مبتخربش" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، فضلاً عن أغنية "أنا البلد" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان كلوبيكس، والتي حصدت أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب.