والدة الفنانة الشابة إنجي مراد تكشف سبب وفاتها‎.. ما علاقة "الكلاب"؟

نيوز – فن وثقافة



كشفت آني أورفلي، والدة الممثلة السورية مراد، عن السبب الحقيقي لوفاة ابنتها الشابة التي كانت تتشارك معها رعاية الكلاب المشردة التي تتعرض لأمراض وحوادث وإصابات.







وأضافت الأم الناشطة في رعاية الكلاب، أن ابنتها أجرت تحاليل في المستشفى الذي كانت تتعالج فيه في لبنان، ولم يثبت إصابتها بأي فيروس على حد قولها.



وأوضحت الأم عبر حسابها في فيسبوك": "بنتي معها كان التهاب فقط.. وعملوا بلبنان تحاليل ما في أي فايروس، بس هي خافت تاخد أدوية وتأثر عالولد، لصار معها التهاب قوي".



وأثارت العلاقة الوثيقة بين التي توفيت أمس الأول الأحد، والكلاب، تساؤلات عن كون تلك الحيوانات السبب في وفاتها الصادمة متأثرةً بتداعيات إصابة مرضية رئوية ترافقت مع ولادتها لمولودها الثاني.



وتعد ووالدتها آني أورفلي، ناشطتين في مجال مساعدة الكلاب المشردة، وتدير الأم بالفعل ملجأ يؤوي الكثير من الكلاب الضالة.



ويؤوي الملجأ كلابا مصابة بإصابات وأمراض مختلفة، بما في ذلك جروح نازفة تعالجها الأم التي اكتسبت خبرةً في هذا المجال كما يبدو.



كما تظهر في العديد من مقاطع الفيديو والصور برفقة عدد كبير ومختلف من الكلاب في مناسبات مختلفة. وقالت الأم المفجوعة، إن ابنتها كانت مصابة بإنفلونزا والتهاب خفيف ما لبث أن تحول لالتهاب قوي بسبب رفض الابنة تناول أدوية من الممكن أن تضر بجنينها.وأضافت الأم الناشطة في رعاية الكلاب، أن ابنتها أجرت تحاليل في المستشفى الذي كانت تتعالج فيه في لبنان، ولم يثبت إصابتها بأي فيروس على حد قولها.وأوضحت الأم عبر حسابها في فيسبوك": "بنتي معها كان التهاب فقط.. وعملوا بلبنان تحاليل ما في أي فايروس، بس هي خافت تاخد أدوية وتأثر عالولد، لصار معها التهاب قوي".وأثارت العلاقة الوثيقة بين التي توفيت أمس الأول الأحد، والكلاب، تساؤلات عن كون تلك الحيوانات السبب في وفاتها الصادمة متأثرةً بتداعيات إصابة مرضية رئوية ترافقت مع ولادتها لمولودها الثاني.وتعد ووالدتها آني أورفلي، ناشطتين في مجال مساعدة الكلاب المشردة، وتدير الأم بالفعل ملجأ يؤوي الكثير من الكلاب الضالة.ويؤوي الملجأ كلابا مصابة بإصابات وأمراض مختلفة، بما في ذلك جروح نازفة تعالجها الأم التي اكتسبت خبرةً في هذا المجال كما يبدو.كما تظهر في العديد من مقاطع الفيديو والصور برفقة عدد كبير ومختلف من الكلاب في مناسبات مختلفة.

ودخلت الشابة المستشفى قبل نحو 40 يوماً متأثرة بمرض في الرئتين، تسبب لها بأعراض خطيرة، قبل أن تفارق الحياة خلال ولادتها لجنينها في الشهر السابع من الحمل، والذي لحق بوالدته بعد ساعات من ولادته حياً.



ووفق منظمة الصحة العالمية، في تعريفها للإنفلونزا الحيوانية المنشأ، بأنه يمكن أن يصاب الناس بعدوى فيروسات الإنفلونزا التي تنتشر عادةً في الحيوانات، بما في ذلك الكلاب بأصناف تخصّها من فيروسات الإنفلونزا.



وأوضحت المنظمة الأممية، أن بعض فيروسات الإنفلونزا الحيوانية المصدر قد تصيب البشر أحياناً، و"يمكن أن تسبِّب أمراضًا لدى الأشخاص تتراوح بين التهاب الملتحمة الخفيف وصولاً إلى الالتهاب الرئوي الوخيم والوفاة".



وبينت المنظمة، أنه "عادةً ما يتم اكتساب حالات العدوى البشرية هذه من إنفلونزا حيوانية المصدر عبر الاتصال المباشر مع حيوانات مصابة أو بيئات ملوثة، ولا تنتشر بسرعة بين الناس".



وكشفت أنه "على مدى العقود الماضية، كانت هناك حالات متعددة لانتقال فيروسات الإنفلونزا بصورة عارضة بين الحيوانات والبشر".



وبرزت في مجموعة من المسلسلات السورية، على غرار "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام".