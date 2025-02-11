نجم قناة طيور الجنة.. رحيل المنشد العراقي بلال الكبيسي

نيوز – محلي

توفي المنشد العراقي، بلال الكبيسي، اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة فنية في عالم الغناء الديني والمحافظ الموجه للكبار والأطفال.

ونعت عائلة الكبيسي العراقية ومنشدون في والعالم العربي، المنشد الراحل الذي كان أحد نجوم قناة "طيور الجنة" الموجهة للأطفال.

والمنشد الكبيسي من مواليد مدينة العام 1969، وقد بدأ نشاطه الفني مع البشائر في تسعينيات القرن الماضي مع صديقه المنشد المعروف مصطفى العزاوي.

تجاوزت شهرته حدود والعراق بعد أن انضم لقنوات تلفزيونية موجهة للأطفال، وبينها قناة "طيور الجنة"، وقناة "نون".

كان الكبيسي أحد نجوم الحقبة الذهبية لقنوات الأطفال والإنشاد الفضائية، بجانب أسماء عراقية وعربية لامعة، بيها المنشد الراحل محمد العزاوي وشقيقه مصطفى، وعمر الصعيدي، ومحمد بشار.

من بين أناشيده التي قدمها في فترة نشاطه الفني الذي توقف في السنوات الماضية، "الألوان"، "يا مستجيب للداعي"، "شكو ماكو".