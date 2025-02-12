أسرار ومفاجآت!.. تارا عماد تكشف دورها في الجزء الثاني من "جودر"

كشفت الفنانة تارا عن سر انجذابها لدورها في فيلم "لأول مرة" وموضوع الفيلم الذي يناقشه، كما تحدثت عن الموسم الثاني من مسلسل "جودر" حيث تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل، وشخصية "جوهرة" التي تؤديها ومدى تطورها في هذا الموسم، كما تحدثت عن تحضيراتها الدور ومدى عشقها للحكايات الأسطورية وعلاقتها بالنجم والكواليس بينهم.

وتحدثت تارا عن مشاركتها في الموسم الثاني من مسلسل "جودر" في الموسم الرمضاني القادم، حيث أكدت أن "الشخصية التي تلعبها وهي "جوهرة" ستتطور كثيرا عن الموسم الأول وستتضح أفعالها، فالجمهور ربما لم يتفاعل معها لأنه لم يفهم ماذا تفعل، ولكن كل هذا سيتغير خلال الموسم الثاني".

وأضافت تارا أن "شخصية سيكون لها تأثير كبير على حياة البطل، وستفعل كل ما في وسعها حتى يقع في حبها، مؤكدة أن هذه الشخصية جدا على قلبها، فهي مختلفة تماما عن كل الأدوار التي أدتها في حياتها، ولذلك هي ممتنة لهذه الفرصة وحضرت وذاكرت لها وقرأت الكثير من الكتب، فهي تعشق الحكايات الأسطورية وكانت تتمنى لو شاركت في إحداها".

وأكدت تارا أنها "سعيدة بالعمل وبالتعاون مع الفنان جلال، فهو ممثل متميز ومحترف وإنسان رائع يساعد غيره، وقد استفادت الكثير من خبراته الواسعة".

وعن فيلمها لأول مرة الذي يُعرض الآن في شاشات العرض السينمائية، والتي تشارك فيه بالبطولة المطلقة لأول مرة ومعها الفنانون عمر الشناوي وعايدة رياض ونادر عيسى، قالت تارا إنها "تحمست للغاية للمشاركة في الفيلم منذ قراءتها السيناريو لأنه دور صعب ومختلف عما قدمته من قبل، وأحبت أن يراها الناس بهذا الشكل المختلف".



وأضافت تارا أن "الفيلم يتناول العلاقة بين المرأة والرجل بطريقة مختلفة واجتماعية وإنسانية ويدور كله في يوم واحد حول مفاجأة في حياة الزوجين خالد وغادة تُكشف بعدها العديد من الأسرار كلما تم التعمق أكثر في الفيلم".



وأكدت تارا أنها "كانت سعيدة بعد عرض الفيلم في مهرجان الأقصر السينمائي وردود الفعل التي وصلتها لأنها تحب أن تسمع من الجمهور حتى تطور نفسها وأداءها".



وأكدت تارا أن "لديها العديد من المشاريع في الوقت الحالي، وفي انتظار عرضها على شاشة السينما".