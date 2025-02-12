فنانة عراقية أخرى تسحب منها الجنسية

نيوز – فني

تصدر محركات البحث سؤال حول من هي الفنانة شهد وما سبب سحب الجنسية منها؟ وذلك بعدما انهارت بالبكاء في أحد البرامج الساعات الماضية.

وأعلنت الحكومة في إطار حملة شاملة بدأت بها في ايلول الماضي سحب الجنسية من نحو 4135 امرأة.

وشهدت الفترة الماضية سحب الجنسية من عدد من مشاهير الفن ومنهم المطربة والفنان حسين وآخرين.

من هي الفنانة شهد وما سبب سحب الجنسية منها؟

"أنا تقهرت" هكذا عبرت الفنانة شهد عن رد فعلها بعد صدور قرار بسحب الجنسية منها، وأكدت وهي في حالة انهيار من البكاء أنها تعرضت لألم نفسي شديد بسبب هذا الأمر، وأنها رفضت أن تكتب أو تعلق على القرار من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي السطور التالية نستعرض من هي الفنانة شهد سلمان؟ وأبرز المعلومات عنها:

1. شهد هي ممثلة من أصول عراقية.

2. ولدت في يوم 27 مايو عام 1973 أي أنّ عمر شهد هو 51 عامًا.

3. اسمها بالكامل عبير العبيان وهي الشقيقة الصغرى للفنانة سعاد .

4. تزوجت شهد في عام 1990 وأثمرت الزيجة عن إنجاب 3 أبناء وهم شهد وشروق وحميد، ولكنها انفصلت عن زوجها في عام 2002.

5. بدأت شهد مسيرتها الفنية في عام 2005 حينما اختارها المخرج محمد دحام الشمري للمشاركة في مسلسل رحلة انتظار.

.6 تألقت شهد في مسلسل الكون في كفة، وانطلقت في مسيرة فنية كبيرة.

7. يبلغ عدد أعمال شهد نحو 93 عملًا.

8. من أشهر أعمال الفنانة شهد مسلسل بطن وظهر ومسلسل بعد غيابك عني ومسلسل خواتي غنائي ومسلسل هود الليل ومسلسل نفس الحنين ومسلسل أمينة حاف.

ما سبب سحب الجنسية من الفنانة شهد سلمان؟

ويعود سبب سحب الجنسية من الفنانة شهد إلى كونها من أصول عراقية وسعودية وليست كويتية.

وكانت الحكومة الكويتية، قد أوضحت أن قرارات سحب الجنسية الهدف منها حماية النسيج الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية، ولذلك يتم إجراء عملية تنقية للسجلات ولمن حصل على الجنسية منهم بالتبعية.