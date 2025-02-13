دانييلا رحمة تكشف تفاصيل مسلسلها الرمضاني

في حديثها مع وسائل الإعلام، كشفت دانييلا عن بعض التفاصيل المثيرة حول الشخصيات التي ستجسدها، بالإضافة إلى الثنائيات المعقدة التي ستتفاعل مع الفنانين عابد فهد ومعتصم . كما عبرت عن امتنانها للدعم الكبير الذي تقدمه لها شركة "الصباح إخوان"، مؤكدة أن رمضان هذا العام سيكون مميزًا بشكل خاص.وعبّرت دانييلا عن سعادتها الكبيرة بالتفاعل الإيجابي من الجمهور تجاه بوستر المسلسل والإعلانات الترويجية. حيث قالت: "التفاعل كان رائعًا والجمهور متحمس لهذا العمل".وأكدت أن مسلسل "نفس" يمثل تجربة فنية جديدة تمامًا مقارنةً بأعمالها السابقة، متمنية أن يصل إلى قلوب المشاهدين ويترك أثرًا إيجابيًا لديهم.وتحدثت دانييلا بحماس عن تجربتها في مسلسل "نفس"، مشيدةً بالدعم المعنوي الذي تلقته من المنتج صادق وفريق العمل بأسره.وشددت على أن هذا الدعم جعلها تشعر بالقوة والأمان أثناء العمل، وقالت: "رمضان هذا العام سيكون مختلفًا. نحن متحمسون جدًا لهذا العمل الرائع، وأتمنى أن يعجب الجمهور ويمس قلوبهم".وفيما يتعلق بتعاونها مع الفنانين عابد فهد ومعتصم النهار، أكدت دانييلا أن شخصياتها في المسلسل تعيش قصة حب مليئة بالتحديات. حيث قالت: "أعيش قصة حب مختلفة مع غيث وأنس، وهما شخصان مختلفان تمامًا، ما يضيف عمقًا للأحداث ويجعلها أكثر إثارة".وأوضحت دانييلا أنها دائمًا ما تحرص على التحضير الجيد للشخصيات التي تمثلها، حيث قالت: "أنا شخص أتحضر جيدًا لكل شخصية أقدمها، وأحب أن أكون جاهزة تمامًا أمام الكاميرا".وتابعت ممازحة: "فريق العمل يعلم جيدًا أنني لا أترك النص أبدًا، ودائمًا ما يكون معي في الكواليس وفي المنزل للتحضير".