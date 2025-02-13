من 3 سنوات الى 6 أشهر.. تخفيف حكم الحبس على سعد الصغير

وذلك في قضية حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الدولي. وقررت تخفيف العقوبة إلى ستة أشهر فقط، والاكتفاء بالمدة التي قضاها.وأكد محامي سعد الصغير لوسائل اعلام محلية أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الأقراص المضبوطة، والتي تحتوي على مادة الترامادول، كانت بوصفة طبية نظرًا لمعاناة موكله من إصابة في العمود الفقري وساقه. كما دفع بانتفاء أركان جريمة التعاطي، مشيرًا إلى عدم علم موكله بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بحقيبته، بالإضافة إلى التشكيك في صحة التحليل الذي أُجري له.وصل سعد الصغير إلى مقر وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إيداعه قفص الاتهام لحضور أولى جلسات الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد ثلاث سنوات.وكان المحامي طارق جميل سعيد، دفاع المطرب، قد تقدم بمذكرة استئناف ضد الحكم الصادر من جنايات القاهرة، والذي أدان موكله بحيازة مواد مخدرة أثناء عودته من الخارج عبر مطار القاهرة. وأحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة بتهمة حيازة مخدر الحشيش والترامادول بقصد التعاطي، وذلك خارج الإطار القانوني المصرح به.