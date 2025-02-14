بعد 45 يوماً في السجن.. حمو بيكا يستعد لإطلاق البوم "مقبرة الأحياء"

وفي بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك، "قال بيكا: "45 يوم عدوا عليا كأنهم 45 سنة. الحبسة مش بتاعتنا، وكانت صعبة جدًا لما سيبت بنتي ومراتي. البلد فيها قانون وحكومة بتحمينا، ولو بنتحبس بناخد عقابنا عشان إحنا غلطنا".ووجه بيكا رسالة شكر وامتنان لنقيب الموسيقيين كامل، مشيدًا بدعمه المستمر له خلال أزمته، رغم أن القضية لم تكن في فترة ولايته.وقال: "سيادة النقيب أنا بحبك، مسابنيش لحظة هو والمحامين وأعضاء المجلس، جريوا ورا مني فوق الـ10 أيام. كامل تاج على الرؤوس، وهتفضل النقيب رأسنا ومشرفنا".وتحدث بيكا عن نشاطه داخل السجن، حيث استمر في ترديد أغانيه حتى في محبسه، وقال: "وأنا في كنت بقول: أنا بيكا بكبك بكابيكو طلعوني هكبر وأرازيكم".وأعلن بيكا عن تحضيره لألبوم جديد بعنوان "مقبرة الأحياء"، ليكون أول أعماله بعد خروجه من السجن، معربًا عن ثقته في أن الألبوم سيحقق نجاحًا كبيرًا.