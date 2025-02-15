إليسا: صار بدنا مطار تاني

نيوز – فني

بعد الشغب الذي شهده محيط مطار الدولي مساء أمس، لليوم الثاني على التوالي، أطلت الفنانة إليسا بتعليق ناري جديد.

فقد دعت إلى إنشاء مطار ثانٍ في . حيث كتبت في منشور على منصة "إكس" بوقت متأخر مساء أمس: "موضوع فتح مطار تاني صار حتمي".

جاء ذلك، بعدما أقدم عدد من أنصار حزب الله مساء أمس على مهاجمة موكب للقوات الدولية العاملة في جنوب "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت، ما أدى إلى إصابة قائد "اليونيفيل".

فيما أعربت "اليونيفيل" عن صدمتها من الاعتداء، معتبرة إياه انتهاكاً للقانون الدولي.

يذكر أن هذه التوترات وأعمال الشغب أتت بعدما مُنعت طائرتان إيرانيتان تقلان ركاباً لبنانيين من أن تحطا في مطار بيروت، إثر تحذير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغة العربية، أفيخاي أدرعي، من أن فيلق وحزب الله "يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة مطار الدولي من خلال رحلات مدنية، في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله".

بينما أوضح مسؤول في مطار أن "المطار تلقى طلباً من وزارة الأشغال العامة والنقل بإبلاغ خطوط ماهان الإيرانية بعدم استقبال رحلتين تابعتين لها إلى بيروت، واحدة كانت مقررة مساء الخميس وأخرى الجمعة"، مضيفاً أن الرحلتين "أُرجئتا إلى الأسبوع المقبل"، من دون تحديد السبب.

وعلقت إليسا على الشغب الذي طال محيط مطار مساء الخميس، حيث شددت على "إكس" أن "الجيش اللبناني كان وسيبقى حامي الوطن والمواطن والمؤسسات".

كما وجهت الشكر للجيش على حماية اللبنانيين، و"الوقوف بوجه المخربين الذين يهددون أمن الوطن".

واعتبرت أن قرار وزير الأشغال العامة والنقل بمنع طائرة إيرانية من أن تحط في مطار قراراً شجاعاً.