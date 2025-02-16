آسيا مدني.. وفاة سفيرة الفلكلور السوداني بالقاهرة

كما نعت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنانة الراحلة في بيان قائلة إنها "كانت فنانة مخلصة جدا لفنها، وقد تشرفنا في الدورة الماضية بمشاركتها لنا في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة".ولدت في مدينة ود مدني عاصمة ولاية بوسط السودان، واشتهرت بتقديم الفلكلور الغنائي مع مزجه بالإيقاعات الموسيقية الحديثة، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية كما كونت كورال أطفال لأبناء السودانيين في حيث كانت تعيش منذ نحو 20 عاما.كانت مدني عضوة في (مشروع النيل) للموسيقيين الأفارقة الذي جمع فنانين من مختلف دول نهر النيل، وشاركت في فيلم وثق لهذه التجربة بعنوان (بعيدا عن النيل) عرض عام 2022 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.وكتبت الإعلامية السودانية داليا الطاهر على حسابها بمنصة إكس "أن تكون فنانا صاحب صوت طروب ولك جمهور هو أمر عادي، غير العادي أن تكون صاحب رسالة فيما تقدمه ولك مشروعك الفني الخاص القائم على السودانوية ووحدة الشعب وتميزه وإثراء تراثه وتجديده وتقديمه بشكل جذاب وتجوب العالم مفاخرا بذلك ومصرا عليه.. وهذا ما برعت فيه الفنانة الأصيلة بت البلد الثورية الصديقة مدني".