ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن عودة علاقة الحب القديم خلال ترويجها لمسلسلها "وتقابل حبيب"، الذي يعرض ضمن مسلسلات موسم رمضان 2025.وكتبت ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "عمر الحب القديم ما يرجع.. لو كان فيه خير لبقي".تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب"، حول "ليل الحسيني"، التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتكتشف زوجها وزواجه من أخرى، فتقرر الانفصال عنه، بعد ذلك تدخل في قصة حب جديدة مليئة بالصراعات العاطفية، وتكتشف أسرارًا خطيرة عن عائلة طليقها، مما يجعلها تواجه تحديات صعبة.يجمع مسلسل "وتقابل حبيب" عددا من الفنانين بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهم: كريم فهمي، سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، وإيمان السيد.